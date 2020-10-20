Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gündeme gelen Hakan Taşıyan hayranlarını endişelendirdi. Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Taşıyan’ın organ nakli beklediği öğrenildi. Üzücü haber şarkıcının kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda: “Dostlarım şuanda evimde istirahatteyim. Nakil için evimde bekliyorum” ifadelerine yer verildi. Peki, Hakan Taşıyan kaç yaşında ve nereli?



HAKAN TAŞIYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü arabesk şarkıcısı Hakan Taşıyan sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını endişelendirdi. Sanatçı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ Sevgili Dostlarımız. Değerli Sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır.Organ Nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

NAKİL İÇİN EVİMDE BEKLİYORUM

Hakan Taşıyan yaptığı son paylaşımla organ nakli için evinde beklediğini ve hastanede olmadığını açıkladı. İşte Taşyan’ın yaptığı açıklama:

Şuan hastanede olduğuma dair haberler açıklanıyor Dostlarım şuanda evimde istirahatteyim. Nakil için evimde bekliyorum. Benim açıklamalarım ve Mavi Müzik Prodüksiyonun yaptığı açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar etmeyin. Dualarınızdan beni eksik etmeyin. Saygılarımla.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Hakan Taşıyan 1 Nisan 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi gösteren ve çalmaya başlayan Hakan Taşıyan daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı.

İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

OYUNCULUK HAYATI

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi.Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.