Özellikle 90'lı yıllarda yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve hit olan şarkılarla gündeme gelen Hakan Taşıyan bugün Kanal D’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programa katılmasının hemen ardından tüm magazin severler Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli? Hakan Taşıyan kimdir? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Hakan Taşıyan hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor...

HAKAN TAŞIYAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ? HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaştan beri müziğe ilgi duyan Taşıyan, çocukluk yaşlarında saz çalmaya başladı. Ünlü sanatçı ilk kasedini olan "Hesabım Bitmedi"yi 1996 yılında piyasaya sürdü. 1997 yılında ise ikinci albümü "Sensiz İki Gün"ü çıkardı ve bu albümü ile geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra çok sayıda konsere çıkan Taşıyan, 1998 yılında "Gözün Sevem" adlı albümünü çıkardıktan sonra 1999 yılında dördüncü albümü "A Canım Kıymetini Bilemedim"i piyasaya sürdü.

Asıl çıkışını 2000 yılında çöıkardığı "Güz Gülleri" albümü ile yakalayan Taşıyan, 2002 yılında "Mor Hicranlar" albümüyle kariyerine devam etti. 2002 yılından sorna müzikal çalışmalara devam etti. Kendi adını taşıyan "Hakan Taşıyan", "Türkülerle", "Mutluluk Yağmuru", "Ya Sen Ha Hiç" ve "Gitme Gülüm" albümlerini piyasaya sürdü. 2012 yılından sonra uzun bir süre ortalarda görülmeyen Taşıyan, bir süre albüm ya da herhanbi bir müzikal çalışma yapmadı.

Müzik kariyeri dışında 1998'de "Hesabım Bitmedi" adlı dizide başrol oynadı. 2001 tarihinde ise "Güz Gülleri" dizisinde oynamıştır.

Hakan Taşıyan, 2018 yılında "Sessiz Sedasız Dönüş" adlı yeni albümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümde Mehmet Ali Öç, Taner Solak, Ali Tekintüre, Mustafa Yaşamış, Vural Şahin, Tarık Ağansoy, Fethi Demir, Yusuf Bulut ve Ahmet Demir gibi müzik adamlarının eserleri yer aldı. Albümün aranjeleri ise Tarık Ağansoy, Göksun Çavdar, Ceyhun Çelik ve Fethi Karaduman gibi müzisyenlerin imzası bulunuyor.