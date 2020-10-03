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03 Ekim 2020 Cumartesi 11:11 | Son Güncelleme:

Hakan-Sinem Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber

Hakan-Sinem Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber

İtalya'da top koşturan futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Çalhanoğlu gönderisine, "Ailemize küçük bir mucize daha geliyor. Liya'mız abla oluyor. Sağlıklı gel bebeğim" notunu düştü.

Bir dönem 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti, kötü günleri geride bıraktı. 2017'de muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan ikiliden müjdeli haber geldi. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurdu.

Kızları Liya'nın fotoğrafını yayınlayan ikili, gönderilerine "Ailemize küçük bir mucize daha geliyor. Liya'mız abla oluyor. Sağlıklı gel bebeğim" notunu düştü. Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.

NE OLMUŞTU?

İkili, geçtiğimiz senelerde 'ihanet' iddialarının ardından boşanma kararı almıştı. Ayrılık haberlerinin ardından Sinem Çalhanoğlu'nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü futbolcu ile boşanma aşamasında olduğu 6 aylık hamile eşi Sinem Çalhanoğlu, 3,5 ay sonra barışmıştı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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