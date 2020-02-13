'Hakan: Muhafız' üçüncü sezon ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy duyurdu!

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi iki sezon dijital platformda yayınlanmış, üçüncü sezon merakla beklenmeye başlamıştı. Dünya çapında da geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Hakan Muhafız'ın 3. sezon tarihi merakla araştırılıyordu. Peki üçüncü sezon ne zaman ekranlarda olacak? İşte detaylar...

HAKAN: MUHAFIZ'IN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Son olarak merakla beklenen dizinin yayın tarihini Çağatay Ulusoy açıkladı. Ulusoy, Twitter hesabından dizinin 6 Mart'ta dijital platformda yayınlanacağını belirtti. Oyuncu, dizinin fragmanını da paylaştı.

İşte Hakan: Muhafız dizisinin fragmanı...