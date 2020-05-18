Netflix tarafından yayınlanan ilk türk dizisi Hakan Muhafız'ın 4.sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Hakan Muhafız yeni sezon tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hakan Muhafız 4.sezon ne zaman başlayacak? Netflix Hakan Muhafız yeni sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor.

HAKAN MUHAFIZ 4.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Hakan Muhafız 4. sezon yayınlanma tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir değişiklik olmaz ise Mart 2021'de yayınlanması planlanıyor.

HAKAN: MUHAFIZ HAKKINDA

Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikte olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır.

Başroldekiler: Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü