Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? Hakan Muhafız yeni sezon fragmanı geldi!

Hakan Muhafız yeni sezon fragmanı geldi. Büyük bir heyecanla beklenen Hakan Muhafız 4. sezon için tarih belli oldu. Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi Hakan Muhafız, 4. ve final sezonuyla bir kez daha sevenleri ile buluşacak. Yönetmen koltuğunda Can Evrenol ve Gökhan Tiryaki'nin oturduğu Hakan Muhafız yeni sezonu ile dikkatleri çekmeyi başaracak. İşte Hakan Muhafız 4. yeni sezonu hakkında tüm merak edilenler..

HAKAN MUHAFIZ 4. SEZON NE ZAMAN?



Netflix Türkiye, bugün yaptığı açıklama ile birlikte başrolünde ünlü aktör Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Hakan Muhafız’ın dördüncü sezonunun 9 Temmuz’da yayınlanacağını duyurdu.

HAKAN MUHAFIZ YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ!



Büyük bir heyecanla beklenen 4. ve final sezonu fragmanı da yayınlandı.

YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAKAN MUHAFIZ FİNAL SEZONUNDA NELER OLACAK?

Yedinci Ölümsüz intikam ateşiyle şehri yakmış ve İstanbul'un neredeyse tamamı Ölümsüzlerin karanlığına teslim olmuştur. Muhafız hariç... Kahramanı şimdi hem insanlığın, hem de Muhafızlar ve Ölümsüzlerin tarihini değiştirmek zorundadır. Artık herkesin kaderinin kendisine bağlı olduğunu bilir. Bu kez başarmaktan başka şansı yoktur...

Bu sezonda kahramanların dünyası pek çok açıdan tersine döner. Baştan beri Muhafız'ın yanında olan Zeynep, artık karşısındadır. Öte yandan Hakan amaçlarını gerçekleştirmek uğruna düşman saflardan destek almak ve bir Ölümsüzü uyandırmak zorunda kalır. Hakan geçmişin karanlığını aydınlattığında ise taraflar arasındaki dengeler tamamen değişir.

Tarihte iyiyle kötünün savaşında tüm hesaplar ödenirken, Hakan hem geçmişte hem de gümüzde son yüzleşmesini Faysal'la yaşar.