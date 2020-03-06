Hakan Muhafız 3. sezon yayınlandı! Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez damga vurdu

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan ve Okan Yalabık gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Hakan: Muhafız' dizisinin üçüncü sezonu izleyicinin beğenisine sunuldu. Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezonuna, Mucize Doktor'da yer alan Taner Ölmez de dahil oldu.

'SENİN İÇİN İZLEYECEĞİM'

Mucize Doktor'daki performansıyla gönülleri fetheden Ölmez, hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı. Sosyal medyada oyuncu için, "Senin için izleyeceğim" şeklinde pek çok yorum yapıldı. Kısa sürede diziyi izlemeye başlayanlar ise ünlü oyuncunun performansına tam not verdi.