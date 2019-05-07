Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum

Habertürk'ün haberine göre, oyuncu Hakan Meriçliler, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Telefonla konuştuğu için röportaj veremeyeceğini söyleyen Meriçliler, "Şu sıralar dinleniyorum" demekle yetindi.

Hakan Meriçliler kimdir?

Hakan Meriçliler, 1968 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Sivas Devlet Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrolarında görev almıştır. Hakan Meriçliler ilk dizi oyunculuğu deneyimini 2003 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisi ile yaşamış; Menekşe ile Halil, Adanalı, Küçük Kadınlar, Deli Saraylı, Yalan Dünya, Kaderimin Yazıldığı Gün, Hayat Sevince Güzel gibi bir çok projede yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Oktay Kaynarca, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Hakan Karsak, Sevinç Kıranlı, Kenan Çoban, Savaş Özdemir, Erkan Bektaş, Sevil Akı Saner, Turgay Tanülkü, Erdal Küçükkömürcü, Yalçın Hafızoğlu, Atilla Şendil, Nihan Taşyürek, Tekin Temel gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ziya karakterini canlandırmıştır.