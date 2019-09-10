Hakan Baş'tan eşi Bensu Soral'a 3 milyonluk yıl dönümü hediyesi

Bensu Soral ile Hakan Baş, 3 yıllık aşklarını 29 Eylül 2018'de muhteşem bir düğünle nikah masasına taşımıştı. Birinci evlilik yıl dönümleri için erken davranan Hakan Baş, bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Öte yandan aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.

Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı.