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  3. Hakan Aysev'in talihsiz kazası! Sahnede bacağını kırdı

Hakan Aysev'in talihsiz kazası! Sahnede bacağını kırdı

Hakan Aysev'in talihsiz kazası! Sahnede bacağını kırdı

İpek Açar'ın müzik programına katılan tenor Hakan Aysev, yayında görünmez kaza yaşadı. Bacağı kırılan Aysev, yayının sonuna kadar acıyla kıvrandı.

İpek Açar’ın TRT Müzik’te yayınlanan programına tenor Hakan Aysev katıldı. Aysev, programın çekimleri başladığında Açar’ın kendisini sahneye davet ettiği sırada yürürken ayağını burktu. Sanatçı, 2 saatlik çekimleri burkulduğunu sandığı acıyan ayağıyla, aksayarak geçirdi.Çekimler bittiğinde hastaneye giden Aysev, bacağında kırık olduğunu öğrendi. Tedavisi için operasyon önerilen Hakan Aysev, alınmış konser programları nedeniyle operasyonu kabul etmedi. Doktoru tarafından kırık bacağı için özel bir protez hazırlanan Aysev, 3 ay boyunca o protezi takarak konserlerini tamamlayacak.


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