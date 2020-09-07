07 Eylül 2020 Pazartesi 00:26 | Son Güncelleme:
Konserin ikinci bölümünde Neşat Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’ adlı türküsünü seslendiren Aysev, performansıyla uzun süre alkış aldı. Sanatçı, ardından kızı Esen Can ile arkadaşı Eva’yı sahneye çağırarak ‘Bana Ellerini Ver’ şarkısında dans etti.
Hakan Aysev ve kızı Esen Can'dan baba-kız dansı
4. Bodrum Caz Festivali kapsamında, Anjelika Akbar ile Hakan Aysev, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne aldı.
Konserin ikinci bölümünde Neşat Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’ adlı türküsünü seslendiren Aysev, performansıyla uzun süre alkış aldı. Sanatçı, ardından kızı Esen Can ile arkadaşı Eva’yı sahneye çağırarak ‘Bana Ellerini Ver’ şarkısında dans etti.