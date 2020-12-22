Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'den beklenmedik hamle! 'Sürpriz var...'

Geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başlayan Vasfiye teyze karakteri ile hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Gonca Vuslateri ve ünlü şarkıcı Hakan Altun'un evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Posta'da yer alan habere göre, Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çifti sürpriz bir kararla nikah masasına oturacak.

Hakan Altun'un Bodrum'daki evine yerleşmek için İstanbul'daki bütün eşyalarını toplayan Gonca Vuslateri'nin giderken yakın çevresine 'Evlenmeye gidiyorum. Yakında sürpriz var.' söylediği öne sürüldü.