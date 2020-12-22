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  • Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'den beklenmedik hamle! 'Sürpriz var...'
22 Aralık 2020 Salı 15:01 | Son Güncelleme:

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'den beklenmedik hamle! 'Sürpriz var...'

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'den beklenmedik hamle! 'Sürpriz var...'

Ünlü şarkıcı Hakan Altun ve başarılı oyuncu Gonca Vuslateri'nin aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomab gibi düşmüştü. Ünlü çift hakkında ortaya atılan iddia hayranlarını heyecanlandırdı. Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin evleneceği iddia edildi.

Geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başlayan Vasfiye teyze karakteri ile hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Gonca Vuslateri ve ünlü şarkıcı Hakan Altun'un evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Posta'da yer alan habere göre, Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çifti sürpriz bir kararla nikah masasına oturacak.

Hakan Altun'un Bodrum'daki evine yerleşmek için İstanbul'daki bütün eşyalarını toplayan Gonca Vuslateri'nin giderken yakın çevresine 'Evlenmeye gidiyorum. Yakında sürpriz var.' söylediği öne sürüldü.

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