04 Ocak 2021 Pazartesi 09:56 | Son Güncelleme:
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrıldı... Sosyal medyadan takibi bıraktı
Ünlü şarkıcı Hakan Altun başarılı oyuncu Goncavuslateri'nin aşk yaşamaya başlaması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Hakan Altun, Instagram'da sadece sevgilisini takip ederek dikkat çekerken ünlü çiftten hayranlarını üzen haber geldi. Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çifti ayrılık kararı aldı. Altun, sosyal medyada sadece Gonca Vuslateri'yi takip ederken ayrılığın ardından sosyal medyada takipten çıktı.
3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çifti, Kanal D Magazin'de yer alan habere göre ayrılık kararı aldı. Ünlü çiftin aşk yaşamaya başlaması da bitmesi de büyük ses getirdi. Evleneceği konuşulan Hakan Altun va Gonca Vuslateri çiftinin ayrılması magazin gündemine bomba gibi düştü.
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden konuya ilişkin herhangi bir resmi bir açıklama gelmedi. Gonca Vuslateri'nin sosyal medyada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Gül şiirini paylaşması dikkat çekti.
HAKAN ALTUN'DAN İLK HAMLE GELDİ
Ayrılık haberlerinin çıkmasının ardından Hakan Altun'dan ilk hamle geldi. Hakan Altun, Gonca Vuslateri'yi sosyal medyada takipten çıktı.