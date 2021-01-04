Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrıldı... Sosyal medyadan takibi bıraktı

3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çifti, Kanal D Magazin'de yer alan habere göre ayrılık kararı aldı. Ünlü çiftin aşk yaşamaya başlaması da bitmesi de büyük ses getirdi. Evleneceği konuşulan Hakan Altun va Gonca Vuslateri çiftinin ayrılması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden konuya ilişkin herhangi bir resmi bir açıklama gelmedi. Gonca Vuslateri'nin sosyal medyada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Gül şiirini paylaşması dikkat çekti.

HAKAN ALTUN'DAN İLK HAMLE GELDİ

Ayrılık haberlerinin çıkmasının ardından Hakan Altun'dan ilk hamle geldi. Hakan Altun, Gonca Vuslateri'yi sosyal medyada takipten çıktı.