Hakan Altun konserinde evlilik teklifi

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Kuşadası´da konser verdi. Yüzlerce hayranına müzik ziyafeti yaşatan Altun, şarkılarını seslendirdi. Seyircilerin coşkusu üzerine konserini uzatan Hakan Altun, "Sözleşmeye göre 1,5 saat sahnede kalmam gerekiyor. Yemişim sözleşmeyi, 90 dakika değil saatlerce sizlere şarkı söylerim. Çünkü koro halinde şarkılara o kadar güzel eşlik ediyorsunuz ki insanın sahneden inesi gelmiyor" diyerek, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı.

Konser sırasında ise seyirciler arasında bulunan Şenol Şulan (30), hayranlarıyla sıcak bir iletişim kuran Altun'a, bir kâğıda yazdığı isteğini iletti. Kız arkadaşına evlilik teklifi etmek istediğini belirterek, Altun'un yardımcı olmasını rica etti. Bunun üzerine Hakan Altun, Şenol Şulan ile kız arkadaşı Funda Koçeli'yi (28) sahneye çağırdı. Funda Koçeli, sahneye neden davet edildiğini bilmeden çıkarken Şenol Şulan cebinden çıkardığı yüzükle önünde diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Hakan Altun'un 'Benimle evlenir misin' parçası eşliğinde yapılan teklif karşısında bir an şaşkınlık yaşayan Funda Koçeli, kabul edince seyircilerden alkış aldı. Funda Koçeli ile Şenol Şulan'ın farklı otellerde güvenlik personeli olarak çalıştıkları öğrenildi. Kendisi için de evlilik dilediğini belirten Hakan Altun, Şenol Şulan'dan şans istedi. Altın ayrıca Funda Koçeli'den de ayakkabısının altına ismini yazmasını rica etti.

(DHA)