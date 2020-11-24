24 Kasım 2020 Salı 16:27 | Son Güncelleme:
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri hakkında bomba iddia!
Geçtiğimiz günlerde adı Ajda Pekkan ile anılan Hakan Altun'un, oyuncu Gonca Vuslateri ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin şifreli paylaşımları olduğu ve ilişkiyi gizlediği öne sürüldü.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ve arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun'un sevgili oldukları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddia edilen Altun'un gönlündeki ismin aslında Gonca Vuslateri olduğu öğrenildi.
SOSYAL MEDYADAN İMALI PAYLAŞIMLAR
Aralarında 14 yaş olan iki ünlü ismin şifreli sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını ima ettikleri; zaman zaman Bodrum'da bir araya geldikleri söyleniyor.
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde ayrı masalarda objektiflere yansmıştı.