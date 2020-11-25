Hakan Altun ile adı anılan Gonca Vuslateri iddiaları doğruladı: Çok mutluyuz!

Şarkıcı Hakan Altun ile oyuncu Gonca Vuslateri'nin sevgili oldukları iddiası dün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçen haftalarda Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddia edilen Altun'un gönlündeki ismin aslında Gonca Vuslateri olduğu öğrenildi.

İDDİALARA JET YANIT

Konuyla ilgili iddialar magazin basınında hızla yayılırken, Gonca Vuslateri'den açıklama geldi. Söylemezsem Olmaz'a açıklamada bulunan Vusleteri, "Urla'da film çekimindeyim, çok mutluyum, mutluyuz" ifadelerini kullandı. Böylece çiftin ilişkisi resmiyete kavuştu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI AŞKI ELE VERDİ

Öte yandan aralarında 14 yaş olan iki ünlü ismin şifreli sosyal medya paylaşımları aşkı ele vermişti. İkilinin zaman zaman Bodrum'da bir araya geldikleri söylenmişti. Gonca Vuslateri ve Hakan Altun son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde ayrı masalarda objektiflere yansmıştı.