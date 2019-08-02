Hakan Altun İstanbul'dan taşındığını açıkladı

İstanbul'u terk edip daha sıcak yerlere taşınan ünlüler arasına Hakan Altun da katıldı. Bodrum'un tarihi mekanı Antik tiyatroda konser veren Hakan Altun bilerce kişiye sürpriz açıklama yaptı. Saatler öncesinden Antik tiyatro önüne gelen Altun hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin geldiği konserde Hakan Altun sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Hakan Altun İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşti. Altun, bu haberi konserinden önce basınla paylaştı.

(İHA)