Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı

Hakan Altun, Siirt'te babasının anısına ilkokul yaptırdı. Açılışta şarkıcıyı dostları da yalnız bırakmadı. Oyuncu Zafer Algöz açılıştan fotoğrafları; 'Değerli arkadaşım Hakan Altun'u yürekten kutluyorum. Rahmetli babası Hasan Altun adına Siirt’te çok güzel bir okul yaptırdı.. Bize de Siirt'e gidip bu güzel açılışa tanık olmak düştü...' notuyla paylaştı.