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Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı

Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı

Şarkıcı Hakan Altun, babası Hasan Altun adına okul yaptırdı. Okulun açılışında dostları da Altun'u yalnız bırakmadı.

Hakan Altun, Siirt'te babasının anısına ilkokul yaptırdı. Açılışta şarkıcıyı dostları da yalnız bırakmadı. Oyuncu Zafer Algöz açılıştan fotoğrafları; 'Değerli arkadaşım Hakan Altun'u yürekten kutluyorum. Rahmetli babası Hasan Altun adına Siirt’te çok güzel bir okul yaptırdı.. Bize de Siirt'e gidip bu güzel açılışa tanık olmak düştü...' notuyla paylaştı.

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