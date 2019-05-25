Hakan Akkaya'ya vale şoku... Karar belli oldu

Modacı Hakan Akkaya, lüks aracını Teşvikiye'deki bir mekanın valesine teslim etti. Araçta hasar oluştuğunu gören Akkaya, valeden şikayetçi oldu. Bu arada vale, savcıya olay günü arkadaşı Abbas Er'in kendisine yardım ettiğini ve Akkaya'nın aracını yıkamaya götürürken onun kaza yaptığını açıkladı.

Hakim karşısına çıkan vale, araca kasten zarar vermediğini söyleyince hakim beraat kararı verdi. (Günaydın)