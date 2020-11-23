Hailey Baldwin'in Justin Bieber itirafı: Çok kıskanıyorum

Kendall Jenner ve Bella-Gigi Hadid kardeşler ile podyum dünyasının aranan modellerinden olan Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Eşini çok kıskandığını dile getiren Baldwin, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum. Birçok insan Justin'in evli olup olmadığını umursamıyor. Onlar için önemli olan Justin'le bir fırsatları olup olmaması. Nasıl kıskanmayayım?" ifadelerini kullandı.

Hailey Baldwin ve Justin Bieber, 2018'de sürpriz bir şekilde evlendiklerini açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. 2019'da ise çift, yine sürpriz bir kararla ailelerinin önünde yemin ederek nikah tazelemişlerdi.

Bieber, ünlü şarkıcı Selena Gomez ile ilişkini bitirdikten kısa bir süre sonra, Baldwin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.