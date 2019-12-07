Hafızasını sildiren Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında? Hafıza sildirme işlemi TMS nedir?

Hafızasını sildiren Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Son dönemde ünlüler hafızalarını sildirmeleri ile gündeme gelmeye başladı. En son Yağmur Tanrısevsin'in yapıldığı iddia edilmitşi. Şimdi de Oyuncu Ceren Hindistan, Instagram hesabından hafızasını sildirdiğini açıkladı. Hindistan, "İnsan yeniden doğmuş gibi oluyor" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine vatandaşlar Hafızasını sildiren Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında? araştırmaya başladı. İşte yanıtı..

TMS (HAFIZA SİLDİRME) NEDİR?

TMS, 1903 yılından beri tıbbı olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Trans Manyetik Stimülasyon depresyon gibi, psikolojik temelli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Uyarıcı bir bobin aracılığıyla, küçük ve geçici elektrik akımlarının vücuda verilmesiyle gerçekleşir.

TMS yöntemiyle elektromıknatıslı bobinler saçlı deriye yakın bir şekilde konumlandırılır ve konumlandırılan bölgeye elektrik akımları verilir. Bobin sürekli manyetik dalgalar yaydığından, beyinin frontal bölgesindeki nöronları uyarır.

Uygulama sırasında bilinç kaybı meydana yaşanmaz sadece, ürperme gibi bir his duyulur. İşlem sırasında manyetik alan yaklaşık 100 desibellik bir ses çıkardığından kulaklık takılır.

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?



27 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da doğan Ceren Hindistan, Aslen Kars, Sarıkamışlıdır. Babasının büyükbabası Hindistan'dan Kars'a göç ettiğinden, soyadları Hindistan olmuş. Ankara Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezunu olan Hindistanlı, 2007 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılıp son 10 finalistlerinden oldu. Yarışma sonrası yönetmen Abdullah Oğuz'un teklifi ile kendisinden bir yaş büyük abisi ile İstanbul'a yerleşerek Workshop'lara katılmaya başladı ardından dizi filmlerde yer aldı.

2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden olan oyuncu. Filmlerde ve dizilerde oynamaktadır.Ceren Hindistan 2014 yılında iş Ada'mı Ümit Aslan ile bir ilişkiye başlamış imam nikahı kıymış ve bu ilişkiden Temmuz 2015 te bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Eşi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016 da ayırmıştır.

Ümit Aslan 2018'de Ceren Hindistan'a "Kızımızın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlandı. Ama annesi kemoterapi görmesine izin vermedi" diyerek dava açmış, Arya'nın velayetini de istemişti.

Ceren Hindistan da "Ümit beni hamileyken kemerle 7 kere dövdü, elinden zor kaçtım" açıklamasını yapmıştı.