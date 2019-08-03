Hadise'nin yüzünü düşüren soru!

Yıllar önce yakaladığı popülerliği gün geçtikçe kaybeden Hadise, sosyal medyada yaptığı danslarla yeniden gündeme gelmeye çalışınca olanlar oldu. Reynmen’in kısa sürede 90 milyon izlenen Ela şarkısında yaptığı dansla günlerce konuşulan şarkıcı, eleştiri oklarının da hedefi oldu. Yaptığı dansıyla çocuklara kötü örnek olduğu söylenen Hadise, şimdilerde Harbiye Açıkhava'da vereceği konsere hazırlanıyor. 10 Ağustos'ta sevenleriyle buluşacak olan güzel şarkıcı, önceki gün menajerinin Etiler'deki ofisinde, özel terzi ekibiyle birlikte 5 saat elbise provası yaptı.



Ofis kapısında saatlerce bekleyen gazetecileri fark eden Hadise, eleştirildigi dans videoları sorularından kurtulmak için kaçış planı düzenledi. VIP aracını son sürat ofisin arka tarafına gönderen Hadise, buradan çıkış yapmış gibi gazetecilere haber gönderdi. Bir saat ofiste bekledikten sonra ana kapıdan çıkarken flaşların patlamasıyla canı sıkılan Hadise, “Toplantı yapıyorduk. İşlerimiz uzun sürdü. Ben şimdi stüdyoya geçiyorum. Öpüyorum sizi” dedi. Muhabirlerin “Son dönemde paylaşımlarınız hakkında çocuklar üzerinde ciddi kötü etki bıraktığınız eleştirileri var. Ne söylemek istersiniz” sorusuna yüzü düşmüş şekilde cevap vermedi.



GUNES