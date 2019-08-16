Hadise'nin tek benzerliği vücut hatları

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@sevcaningardirobu

Hadise, Açıkhava konserinde adeta kıyafet şovu yaptı. Belli ki çok özenmiş, hazırlanmış aylar öncesinden. Birçok kıyafeti dansçılarıyla hem uyum halinde hem de rahat dans edebilmesi için hazırlanmış. Kimisi Jennifer Lopez, kimisi Beyonce, kimisi Rihanna taklidi dedi. Yani kız mayo ve çizme giyince hemen özenti eleştirileri geldi. Bu kostümleri Hande Yener de giyiniyor ama Hadise balık etli vücut hatları yüzünden bu starlara benzemekten kurtulamıyor. Hadise aslında tam bir Türk lokumu tabir-i caizse… Ve kesinlikle Hadise’yi bu cesur kostümler ve performansı için tebrik ederim.

Bronz tenle müthiş uyum

Popçu Hande Dönmez, bronzluğu teninde yakalamış. Üzerindeki kostümün rengi, ten rengiyle mükemmel uyumda… Elbisenin kumaşının, ışıltıları da ayrıca göz doldurduğu gerçeğini atlamayalım.

Ebru’ya bir tarz değişikliği şart

Ebru Gündeş; o kadar aynı tarz kıyafetleri giyiniyor ki yıllardır, bu da klasik sahne kıyafetlerinden biri. Sanki aynı butikten, elbiselerin her rengi gardırobuna konulmuş. Her sahnede ayrı renk giyinip, çıkıyor gibi. Elbisenin rengi çok güzel olmasına rağmen, biz Gündeş’ten artık biraz sahne kostümlerine yeni stiller bekliyoruz. Saçları da doğal ama çok özensiz olmuş.

Rock’ın asi kızı yine siyahlar içinde

Şebnem Ferah; ne olursa olsun siyah renkten hiç vazgeçmeyenlerden. Baştan aşağıya siyah giyinmiş. Derin dekoltesi en azından elbiseyi sıkıcılıktan kurtarmış. Saçları, kostümü, aksesuvarlarıyla en iyi hallerinden biri. Rockçıların siyahtan başka bir renk giymediğini düşünürsek, Şebnem Ferah rockçıların en şık halinde.

Bülent Ersoy’un zamansız stili

Diva Bülent Ersoy’un zamansız tarzı, geçmişten geleceğe ilham kaynağı... Renk ve aksesuvar seçimi her zamanki gibi çok zevkli ve özenli. Modern, asimetrik kesimli elbisesi, vücudunun hatlarını kusursuzlaştırmış. Omuz dekoltesi kararında ve açık saçları kombini tamamlamış. Diva’nın modayı yakından takip ettiği herkesçe malum. Sahnedeki duruşu ve kostüm seçimiyle ‘işte bu’ dedirtmiş.

Her sezon maskülen modası

Bu sene maskülen stil, kadınların en önemli moda öncüsü oldu. Özellikle kadın takım elbiseler, gece de gündüz de davetlerde bile gözümüze çarpmaya başladı.

• Takım elbise denince klasik etek ve ceket, iş hayatı içinde de günlük giyimin en önemli parçası…

• Bir gömlekle kombinlendiğinde belki sıkıcı ama her zaman klasik ve şık olmak için en uygunu…

• Klasik olmak dışında renkli, desenli kumaşlarla spor şıklık da takım elbiseye dahil.

• Hatta bu renkli takım elbiseleri spor ayakkabılarla kombinlemek ayrı bir stil.