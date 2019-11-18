Hadise'nin itirafı olay yarattı! 'Kim diyor yalnız olduğumu'

Hadise, Kıbrıs’ta yaptığı açıklamalarla özel hayatında biri olduğunu ima etti.

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de şarkılarıyla izleyenleri coşturan Hadise, ‘Yalnızlıktan sıkıldınız mı?’ sorusu karşısında ”Kim diyor yalnız olduğumu” dedi ve ekledi: “Biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim karşınıza çıkıp ‘ben evlendim’ de demem. Özel hayatımı özel yaşamayı sevdiğim için doğum günü partilerimde bile hiç kimseye izin vermem resim çekmelerine, sosyal medyaya yüklemelerine. Benim böyle bir altın kuralım var.” Hadise en son Fransız Aurilien Muller ile beraberlik yaşamıştı.

30 GÜNDE ERİDİ

Şarkıcı son görüntüsüyle gündem oldu. Bir hayli zayıfladığı gözlenen Hadise, 30 günde eridi. Özel beslenme programıyla diyete giren Hadise, haftanın belirli günleri de spor yaptı.