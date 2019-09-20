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  3. Hadise'nin ilginç küvet pozu sosyal medyayı salladı

Hadise'nin ilginç küvet pozu sosyal medyayı salladı

Hadise'nin ilginç küvet pozu sosyal medyayı salladı

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkatleri sık sık üzerine çeken Hadise, son olarak küvetten bir fotoğraf paylaştı. Ünlü popçunun ilginç pozu sosyal medyayı salladı.

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, son olarak küvette çekildiği bir pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Popçu fotoğrafına, "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben..." notunu düştü. Bu paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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