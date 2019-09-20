Hadise'nin ilginç küvet pozu sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, son olarak küvette çekildiği bir pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Popçu fotoğrafına, "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben..." notunu düştü. Bu paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni aldı.