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  3. Hadise'nin en mutlu günleri! Buzları eritti, tatile çıktı

Hadise'nin en mutlu günleri! Buzları eritti, tatile çıktı

Hadise'nin en mutlu günleri! Buzları eritti, tatile çıktı

Annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşleriyle uzun süre dargın kalan Hadise, hayatının en mutlu günlerini yaşıyor.

Aralık ayı başında annesiyle arasındaki buzları eriten popçu, sonra da kardeşi Derya Açıkgöz'le barıştı. Birlikte tatile çıkan anne ve kızları dün Wonderland oyun parkındaydı. Atlı karıncaya binip, pamuk şeker yiyerek annesiyle el ele dolaşan popçu, o anların fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Son dönemde sürekli İtalya'ya giderek ev aradığı konuşulan Hadise'nin annesinin rahat etmesi için alacağı lüks eve 20 milyon lira ödeyeceği konuşuluyor.


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