Hadise'nin bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Hadise yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Hadise bu kez de bikinili bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı ve sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzel popçunun bikinili fotoğrafı takipçilerini adeta büyüledi...

O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından sevenleriyle sosyal medyada buluşan Hadise yaptığı paylaşımlarla magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Seksi popçu önceki gün derin dekolteli bir fotoğrafını paylaşmış ve altına #tbt yazmıştı.

Hadise bu kez de bikinili bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Güzel popçunun fotoğrafı takipçilerini adeta büyüledi. Hadise'nin bikinili pozu sosyal medyada bir anda yayılmaya başladı. Bir çok hesap bikinili fotoğrafı sayfasına yükledi.