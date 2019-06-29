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  3. Hadise'nin bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Hadise'nin bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Hadise'nin bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Hadise'nin bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı.. Yaptığı paylaşımlarla magazin kulislerinde konuşulmaya devam eden ünlü popçu bu sefer de bikinili bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı...

Ünlü şarkıcı Hadise yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Hadise bu kez de bikinili bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı ve sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzel popçunun bikinili fotoğrafı takipçilerini adeta büyüledi...

O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından sevenleriyle sosyal medyada buluşan Hadise yaptığı paylaşımlarla magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Seksi popçu önceki gün derin dekolteli bir fotoğrafını paylaşmış ve altına #tbt yazmıştı.

Hadise bu kez de bikinili bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Güzel popçunun fotoğrafı takipçilerini adeta büyüledi. Hadise'nin bikinili pozu sosyal medyada bir anda yayılmaya başladı. Bir çok hesap bikinili fotoğrafı sayfasına yükledi.

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