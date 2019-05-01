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  3. Hadise'den yeni açıklama: O haberler gerçek dışı!

Hadise'den yeni açıklama: O haberler gerçek dışı!

Hadise'den yeni açıklama: O haberler gerçek dışı!

Hadise'den çifte yalanlama! Ünlü şarkıcının bir gün arayla önce iş insanı Murat Gezer sonra spiker Erhan Çelik ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yeni bir açıklama yapan Hadise, "Her iki haber de sadece kamuoyunu lüzumsuz yere meşgul etmeyi amaçlayan gerçek dışı iddialardır" dedi.

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'le adı aşk dedikodularına karışan Hadise'nin gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında çıkan aşk haberlerini yalanladı. 



İŞTE HADİSE'NİN YAPTIĞI O AÇIKLAMA

Hadise, " Son iki gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili olarak belirtmek isterim ki;

Her iki haber de sadece kamuoyunu lüzumsuz yere meşgul etmeyi amaçlayan gerçek dışı iddialardır. Arka arkaya çıkan bu haberlerin öznesi haline getirilmiş olmam bana ve tüm sevenlerime yapılmış bir saygısızlık ve hakarettir. Bir kadın olarak yaşadığım her ilişkinin arkasında durma gücüne sahibim ve bu bana her zaman gurur verdi. Şunu bilmenizi samimiyetle isterim ki; hayatıma girecek kişi tüm sevenlerimin de karşısına gururla çıkaracağım kişi olacaktır" diyerek iddialara son noktayı koydu.

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