Hadise'den TikTok konseri! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, koronavirüsü atlatmasının ardından kendini işine verdi. Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ve ayrılık haberleri ile gündemden düşmüyordu. Çift aralarındaki sorunları halletmesinin ardından Hadise, yeni bir projeye için anlaşma sağladı.



500 BİN TL ALACAK

Tüm dünyada kullanılan TikTok uygulamasında yılbaşı gecesine özel akustik konser verecek olan Hadise'nin 500 bin TL alacağı iddia edildi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA YER ALACAK

Hadise, yıllardır ekranda olduğu ve bu sene pandemi nedeniyle yayınlanmayan 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına da katıldı.

Şarkıcı, gece için yurt dışından getirttiği dört farklı kıyafetle izleyici karşısına çıkacak.