29 Aralık 2020 Salı 11:26 | Son Güncelleme:
Hadise'den TikTok konseri! Alacağı ücret dudak uçuklattı
Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise yeni bir anlaşmaya imza attı. İlişkisini düzene koyup eski sağlığına kavuşan başarılı şarkıcı Hadise, TikTok'ta konser verecek. Güzel şarkıcının üç saatlik akustik performansı için 500 bin TL aldığı iddia edildi.
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, koronavirüsü atlatmasının ardından kendini işine verdi. Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ve ayrılık haberleri ile gündemden düşmüyordu. Çift aralarındaki sorunları halletmesinin ardından Hadise, yeni bir projeye için anlaşma sağladı.
500 BİN TL ALACAK
Tüm dünyada kullanılan TikTok uygulamasında yılbaşı gecesine özel akustik konser verecek olan Hadise'nin 500 bin TL alacağı iddia edildi.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA YER ALACAK
Hadise, yıllardır ekranda olduğu ve bu sene pandemi nedeniyle yayınlanmayan 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına da katıldı.
Şarkıcı, gece için yurt dışından getirttiği dört farklı kıyafetle izleyici karşısına çıkacak.