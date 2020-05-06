Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a şaşırtan hediye!

Şarkıcı Hadise, karantina günlerini birlikte geçirdiği sevgilisi Kaan Yıldırım'a sürpriz yaptı. Hadise'nin, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın çok sevdiği kestaneden iki koli sipariş verdiği öğrenildi. Sokağa çıkma yasağından önce evin eksiklerini tamamlayan Hadise, Yıldırım'ın sevdiği yiyeceklerinden de alıyor.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

34 yaşındaki şarkıcı, son olarak VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen’in 'Leila' adlı parçasını dinlediği anları paylaşmıştı. Şarkıya eşlik eden Hadise'nin, "Dünya bir yana sen bir yana" sözlerini söylerken yaptığı vurgu, "Sevgilisine ilan-ı aşk ediyor" dedirtmişti. (Cadde)