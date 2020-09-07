Hadise'den Kaan Yıldırım'a bir jest daha! Hadise klibinden onunla poz verdi

Yeni şarkısı ile müzik listelerini alt üst eden Hadise'nin klibindeki detaylar daha çok konuşulmaya devam edileceğe benziyor. Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk tam gaz devam eden Hadise'nin yeni klibinde sevgilisine jest yaptığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Hadise çekimlerde, Kaan Yıldırım'ın hediye ettiği yüzük ve bilekliği takarak kamera karşısına geçti.

Öte yandan şarkıcı, sevgilisinin köpeği Benek'e de klipte yer vermişti.