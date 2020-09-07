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  3. Hadise'den Kaan Yıldırım'a bir jest daha! Hadise klibinden onunla poz verdi
07 Eylül 2020 Pazartesi 15:58 | Son Güncelleme:

Hadise'den Kaan Yıldırım'a bir jest daha! Hadise klibinden onunla poz verdi

Hadise'den Kaan Yıldırım'a bir jest daha! Hadise klibinden onunla poz verdi

Ünlü şarkıcı Hadise yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile müzik listelerini alt üst etti. Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile Youtube trend videolar listesinde 1 numaraya çıktı. Hadise'nin yeni şarkısının klibi de sözleri kadar dikkat çekti. Klibindeki detaylar konuşulmaya devam ediyor.

Yeni şarkısı ile müzik listelerini alt üst eden Hadise'nin klibindeki detaylar daha çok konuşulmaya devam edileceğe benziyor. Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk tam gaz devam eden Hadise'nin yeni klibinde sevgilisine jest yaptığı ortaya çıktı. 

Ünlü şarkıcı Hadise çekimlerde, Kaan Yıldırım'ın hediye ettiği yüzük ve bilekliği takarak kamera karşısına geçti.

Öte yandan şarkıcı, sevgilisinin köpeği Benek'e de klipte yer vermişti.

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