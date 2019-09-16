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  3. Hadise'den Demet Akalın'a 10 milyonluk gönderme

Hadise'den Demet Akalın'a 10 milyonluk gönderme

Hadise'den Demet Akalın'a 10 milyonluk gönderme

Hadise, "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın'a Instagram'da 10 milyonu bulan takipçi sayısını duyurarak gönderme yaptı.

Demet Akalın, Harbiye konseri sonrası 'Mekanın Sahibi döndü' diyen Hadise için 'Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor' demişti. Hadise, günler sonrası 10 milyon takipçili gönderme yaptı. Sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşan şarkıcı, "Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok! Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum buralarda daha çok eğleneceğiz" mesajını yazdı. Hadise'nin sözleri 8.4 milyon takipçisi olan Akalın'a gönderme olarak algılandı.

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