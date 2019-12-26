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  3. Hadise'den aşk sorularına çarpıcı yanıt!

Hadise'den aşk sorularına çarpıcı yanıt!

Hadise'den aşk sorularına çarpıcı yanıt!

Önceki gün bir etkinliğe katılan Hadise, aşk hayatı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Katıldığı bir yıl başı etkinliğinin çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Hadise, 2020 yılında herkes için aşk dilediğini dile getirdi.

Gazetecilerin kendisine "Kendiniz için aşk dilemiyor musunuz?" sorusuna ise güzel şarkıcı "Bende her zaman aşk var!" cevabını verdi. Hadise yeni yıldan kendisi için huzur dilediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde giydiği kırmızı elbiseyle gündem olan Hadise'nin partide giydiği leopar desenli elbisesi de oldukça beğenildi.


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