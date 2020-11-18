Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilginç takıntısı ortaya çıktı

Sosyal medya hesaplarından aşk karelerini paylaşan Hadise ile Kaan Yıldırım, gazeteci ve fanlarına görüntü vermemek için temkinli davranmaya devam ediyor.

Şarkıcı, son parçası ‘Küçük Bir Yol’un Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki çekimlerinde kendisini ziyaretine gelen oyuncudan önce önlemler aldığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNİ İSTEMEDİ

Hadise’nin tüm set çalışanlarına Yıldırım’la olduğu anlarda fotoğraf çekmemesini rica etti. Kendi istemedikleri karelerin sosyal medya ya da basına yansımasını istemeyen çift, gittiği her yerde titiz davranıyor.

Geçtiğimiz hafta Bodrum’a giden ikilinin, hem virüs hem de fotoğraf sızmaması için kalabalığa karışmadığı öğrenildi.