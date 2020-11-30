Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında bomba iddia! Ünlü çift ayrıldı mı?

Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre ünlü ikilinin, hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi. Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.

Ünlü çift, son olarak 2 hafta önce Bodrum'da mutluluk pozları vermişti. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu iddia sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.