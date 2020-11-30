30 Kasım 2020 Pazartesi 17:31 | Son Güncelleme:
Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında bomba iddia! Ünlü çift ayrıldı mı?
Yılın aşkı olarak adlarından söz ettiren, romantik paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre ünlü ikilinin, hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi. Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.
Ünlü çift, son olarak 2 hafta önce Bodrum'da mutluluk pozları vermişti. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu iddia sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.