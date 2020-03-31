Hadise ve Kaan Yıldırım evleri ayırdı! Sebebi şaşkına çevirdi

Koronavirüs salgınının başladığı günden beri aynı evde karantinada olan popçu Hadise ile oyuncusevgilisi Kaan Yıldırım, ayrıldı. Yakışıklı oyuncu, günlerdir aşkının İstinye'deki evinde kalıyordu. Ancak Hadise, vaka sayıları ve uyarıların artmasıyla önlemleri fazlalaştırdı.

DIŞARI ÇIKMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Takvim'in haberine göre; Sevgilisinin sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından da rahatsız oldu. Son günlerde yaşadığı tedirginlikle evden dışarı adım atmayan ve sürekli evi dezenfekte eden Hadise'nin endişesine hak veren Kaan Yıldırım, sevgilisinin yanından bir süreliğine ayrıldı.

ULUS'TAKİ EVİNE DÖNDÜ

33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, son birkaç gündür Ulus'taki lüks bir sitede bulunan evinde kalıyor. Yıldırım, köpeğini sık sık sitede gezdiriyor. Kaan Yıldırım sosyal medyadan da sık sık Benek'i gezdirirken çektiği videoları paylaşmayı ihmal etmiyor.Hadise ise evinde kalıp bir yandan şarkı sözü yazıp bir yandan da mutfaktaki hünerlerini geliştirmeye çalışıyor…