Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor! Aileler onay verdi, çift ev arayışında

Yılın en sürpriz aşkına imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haberler var. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre çift, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı.

AİLELER DE ONAY VERDİ

Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti. Çok mutlu olan çift, ailelerinin de onayını almış. Hadise’yi çok seven ve ona “Kızım” diye hitap eden Kaan Yıldırım’ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.

Göktürk’te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyor. Ancak yılbaşında yurt dışına giderek sürpriz bir şekilde nikâh masasına otururlarsa da hiç şaşırmayın!