Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı ile ilgili bomba iddia! Aralarına Reynmen mi girdi?

Günlerdir konuşulan Kaan Yıldırım ve Hadise’nin ayrıldı iddiası doğru çıktı. Hadise bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Hadise yaptığı paylaşımda "Aşk çok güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor.” ifadelerine yer verdi. Öte yandan ikilinin ayrılığı ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.



ARALARINA REYNMEN Mİ GİRDİ?

Kaan Yıldırım ve Hadise’nin ilişkisinin bitmesinde Reynmen’in etkili olduğu konuşulmaya başlandı. Reynmen'in "Ela" şarkısı ile dans eden Hadise, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Hadise'nin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu.

Aradan aylar geçtikten sonra Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlamış ve bu sırada Hadise'nin Reynmen'in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırması dikkat çekmişti. Hadise'nin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konusu gündeme gelmişti.