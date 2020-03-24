Hadise ve Kaan Yıldırım aşkını ele veren şok detay! Birlikte karantinadalar

Son dönemde aşk hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettirmeyi başaran güzel şarkıcı Hadise ile ilgili şaşırtan bir detay gözlerden kaçmadı. Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti. Güzel şarkıcı, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti.

O DETAY BİR KEZ DAHA AŞKI ELE VERDİ

Takvim'in haberine göre; Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan sevgilisinden sonunda beklenen açık geldi. Bu kez paylaşım Yıldırım'dan geldi. Kaan Yıldırım Instagram paylaşımı ile Hadise'nin evinde kaldığını resmen ilan etti.

Hadise'nin geçtiğimiz günlerde evinden yaptığı paylaşımda, koltuk desenlerinin ve renginin aynı olduğu görülüyor.