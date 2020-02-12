Hadise ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O fotoğraf ikiliyi ele verdi!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan şarkıcı Hadise, dün yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Uzun bir süredir özel hayatında yalnız olan Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. O fotoğraftan sonra sosyal medya bir anda kaynadı. Çünkü o köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu iddia edildi...

AĞUSTOS AYINDA PAYLAŞTI

Yakışıklı oyuncunun geçen yıl Ağustos ayında yaptığı paylaşımı yeniden dolaşıma sokan sosyal medya kullanıcıları, Hadise’nin yanındaki köpeğin, Kaan’ın hesabından paylaştığı fotoğraftaki köpekle aynı olduğunu söylediler. Bunun üzerine yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan ikili, bir anda magazin gündemine oturdu.

Hadise’nin geçen yıl Kasım ayında yaptığı “Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim ama ‘Ben evlendim demem’ açıklaması ise tekrar gündeme getirildi. Öte yandan şarkıcının menajeri tarafından bu aşk iddiaları yalanlandı.