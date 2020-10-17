Hadise ve annesi bu kez ikinci dalgadan buluşamadı

Pandemi sürecinde yurtdışı uçuşları iptal edildiği için Belçika’daki ailesinin yanına gidemeyen Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’e kavuşma hayalleri yine yarım kaldı.

BELÇİKA’DAN UÇUŞLAR İPTAL



Koronavirüs salgını nedeniyle annesini aylardır göremeyen Hadise, vaka sayıları düşmeyince Belçika seyahatini erteledi. Ailesinin sağlığı için bir süre daha görüşmeme kararı alan popçu, son çare olarak annesini Türkiye’ye getirmeye karar verdi. Ancak popçu yine ailesine kavuşamadı. Çünkü bu kez Belçika’da ikinci dalga başladığı için tüm uçuşlar iptal oldu. Annesiyle yine ayrı kalacak olmanın üzüntüsünü yaşayan Hadise, bir an önce bu sürecin bitip, annesiyle kavuşmanın hayalini kuruyor.