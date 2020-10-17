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17 Ekim 2020 Cumartesi 21:35 | Son Güncelleme:

Hadise ve annesi bu kez ikinci dalgadan buluşamadı

Hadise ve annesi bu kez ikinci dalgadan buluşamadı

Hadise, pandemi nedeniyle görüşemediği annesini Türkiye'ye getirmeye karar verdi. Ancak Belçika'da vakalar artınca Hadise'nin bu planı da suya düştü.

Pandemi sürecinde yurtdışı uçuşları iptal edildiği için Belçika’daki ailesinin yanına gidemeyen Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’e kavuşma hayalleri yine yarım kaldı.

BELÇİKA’DAN UÇUŞLAR İPTAL

Koronavirüs salgını nedeniyle annesini aylardır göremeyen Hadise, vaka sayıları düşmeyince Belçika seyahatini erteledi. Ailesinin sağlığı için bir süre daha görüşmeme kararı alan popçu, son çare olarak annesini Türkiye’ye getirmeye karar verdi. Ancak popçu yine ailesine kavuşamadı. Çünkü bu kez Belçika’da ikinci dalga başladığı için tüm uçuşlar iptal oldu. Annesiyle yine ayrı kalacak olmanın üzüntüsünü yaşayan Hadise, bir an önce bu sürecin bitip, annesiyle kavuşmanın hayalini kuruyor.

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