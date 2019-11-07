Hadise suskunluğunu bozdu! 'Murat Boz ve ben yıllardır...'

Aslı Enver ile Murat Boz, geçtiğimiz günlerde 2,5 yıllık ilişkilerine yine son vererek hayranlarını hüsrana uğratmışlardı. Bu ayrılık henüz magazin masalarında konuşulurken Hadise'nin yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı karıştırmıştı. O Ses Türkiye'nin kulisinden Murat Boz'la samimi fotoğrafını paylaşan Hadise, tepki çekmişti.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hadise, "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim, bu saygısızlık... Biz dostuz ve bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hala konuşuluyor olması çok can sıkıcı. Aslı'yı da çok seviyorum Murat'ı da. Ve onların özel hayatını kameraların önünde konuşmam." dedi ve tüm dedikodulara ateş püskürdü.