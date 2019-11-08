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  3. Hadise sözünü tuttu! Takdir toplayan hareket

Hadise sözünü tuttu! Takdir toplayan hareket

Hadise sözünü tuttu! Takdir toplayan hareket

Ünlü popçu Hadise, sözünü tuttu ve uzun süredir kendisi ile tanışmak isteyen hayranı Edanur'un hayalini gerçekleştirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi ile tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranı Edanur'un çağrısına "En kısa sürede görüşeceğiz." diyerek hayranına söz vermişti.

Hadise, sosyal medya hesabından Edanur ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi. Asla unutmayacağım. Eda Nur buradan da söylüyorum seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buluşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim." dedi.


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