Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la el ele poz vermeye hazırlanıyor

Son olarak güzel popçu Hadise'nin, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın rol aldığı dizinin Tuzla'daki setini sık sık ziyaret ettiği iddia edildi.

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Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre ünlü şarkıcı, yakın zamanda Yıldırım ile el ele poz vermeyi de istiyormuş.