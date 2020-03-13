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  3. Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la el ele poz vermeye hazırlanıyor

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la el ele poz vermeye hazırlanıyor

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la el ele poz vermeye hazırlanıyor

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Kıskançlık krizine giren Kaan Yıldırım'ın isteğiyle sosyal medyadaki dans videolarını silen Hadise, şu sıralar hayli mutlu günler yaşıyor.

Son olarak güzel popçu Hadise'nin, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın rol aldığı dizinin Tuzla'daki setini sık sık ziyaret ettiği iddia edildi.

YAKIN ZAMANDA GÖRÜNTÜ VEREBİLİRLER

Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre ünlü şarkıcı, yakın zamanda Yıldırım ile el ele poz vermeyi de istiyormuş.


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