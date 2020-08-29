Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle film izledi, mısır yedi!

Hadise ve Kaan Yıldırım arasındaki aşk ilk olarak güzel şarkıcının Benek adlı köpekle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Dikkatli takipçileri Hadise’nin poz verdiği köpeğin sahibinin Kaan Yıldırım olduğunu anlamasının ardından ilişkinin ortaya çıkmasını sağlayan Benek’e ilgi arttı.

BENEK'LE MISIR-FİLM KEYFİ!

Hadise Benek için bir sosyal medya hesabı da açtı. Bu hesaptan dün akşam yapılan bir paylaşım ise büyük ilgi gördü. Popçu, köpekle mısır yediği ve film izlediği anları paylaştı. O paylaşım sosyal medyayı adeta salladı.