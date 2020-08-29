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  3. Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle film izledi, mısır yedi!
29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:24 | Son Güncelleme:

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle film izledi, mısır yedi!

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan popçu Hadise, sevgilisinin köpeği Benek'le film keyfi yaptı. Benek'le birlikte mısır da yiyen şarkıcı, o anları sosyal medyada paylaşınca ilgi odağı oldu.

Hadise ve Kaan Yıldırım arasındaki aşk ilk olarak güzel şarkıcının Benek adlı köpekle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Dikkatli takipçileri Hadise’nin poz verdiği köpeğin sahibinin Kaan Yıldırım olduğunu anlamasının ardından ilişkinin ortaya çıkmasını sağlayan Benek’e ilgi arttı.

BENEK'LE MISIR-FİLM KEYFİ!

Hadise Benek için bir sosyal medya hesabı da açtı. Bu hesaptan dün akşam yapılan bir paylaşım ise büyük ilgi gördü. Popçu, köpekle mısır yediği ve film izlediği anları paylaştı. O paylaşım sosyal medyayı adeta salladı.

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