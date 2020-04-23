Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'a koştu, işler kardeşi Derya'ya kaldı

Hadise önceki gün bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım’ın Ulus’taki evinin önünde görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre; siteye özel aracıyla giriş yaparken objektife takılan ünlü şarkıcı soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.

Hadise’nin Kaan Yıldırım’ın evine girmesinden yaklaşık bir saat sonra aynı araçla Bebek’e gelen kız kardeşi Derya Açıkgöz, ablası adına banka işlerini halletti. Maskesiz olan ve hızlı adımlarla çıkış yapan Açıkgöz de soruları yanıtsız bıraktı.