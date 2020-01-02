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'Rapçiler de sanatçıdır'

'Rapçiler de sanatçıdır'

Hadise, ‘Rap müzik, popu öldürdü’ diyen Hande Yener’in aksini savundu: “Rapçiler de sanatçı. Hatta enerjim tutarsa düet bile yaparım.”

Hadise, Kıbrıs’ta şarkıları ve dans şovuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. 2 saat sahnede kalan şarkıcı Amerika’da özel bir tasarımcıya yaptırdığı swarovski taşlı sahne kostümü ve çizmeleriyle göz doldurdu.  Konser öncesi kameraların karşısına geçen Hadise’ye Hande Yener’in “Rap pop müziğini öldürdü” demeci soruldu. Şarkıcı “Rapçiler tuhaf bir kelime, ben onları da sanatçı olarak görüyorum. Bazen arabesk şarkılar tutuyor, bazen de pop şarkılar tutuyor. Müzik demek ki sadece bir kutu içine sığdırılmış bir tarz değil. Rap söyleyen birçok sanatçıyı dinliyorum. Hatta enerjimiz tutarsa düet bile yaparız” dedi.  

YENİ NESİL ÇOK ALINGAN

Kıbrıs’ta konser veren Hande Yener, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip “Üretemiyorlar. Ben üretiyorum. Üretiyorlarsa neden üzerlerine alınıyorlar. Bu yeni nesil çok alıngan” dedi. 


'Rapçiler de sanatçıdır'
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