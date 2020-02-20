Hadise paylaştı: Seni senden çok seviyorum!

Aşk hayatıyla bir süredir gündemde olan şarkıcı Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden annesiyle çekilmiş bol miktarda fotoğrafını paylaştı. Annesi Gülnihal Hanım'ın doğum gününü kutlayan Hadise'nin paylaştığı karelerde, uzun süredir küs olduğu ablasının bulunmayışı dikkat çekti.

Hadise annesinin doğum gününü şu satırlarla kutladı:

“Bugün 20 Şubat, senin doğduğun gün annem. Seni, beni, bizi kimse bilemez. Ben bilirim, sen bilirsin. Bazen zor bazen kolay ama hep el ele. İyi günde, kötü günde yanındayım, yanımdasın. Hala her sahne öncesi sana mesaj atmadan, senden cevap gelmeden rahat etmiyorum. Senin duan olmadan sahneye çıkamıyorum. Seni, senden çok seviyorum. İyi ki doğdun annem.”