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  3. Hadise paylaştı: Dünya bir yana sen bir yana!

Hadise paylaştı: Dünya bir yana sen bir yana!

Hadise paylaştı: Dünya bir yana sen bir yana!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından Reynmen'in şarkısına eşlik ettiği anları paylaştı. Popçunun, 'Dünya bir yana sen bir yana' sözlerine vurgu yaptığı anları gören takipçileri, 'Sevgilisine söylüyor' diyerek ilan-ı aşk yaptığını vurguladı.

Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerinin yakından takip edilen çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, yaklaşık 3 aydır birliktelik yaşıyor. Geçen hafta sevgilisinin Ulus’taki sitesine giriş yaparken görüntülenen Hadise, VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen’in Leila şarkısını dinlediği anları paylaştı.

Şarkıya eşlik eden 34 yaşındaki şarkıcı Hadise’nin, ‘Dünya bir yana sen bir yana’ sözlerini söylerken yaptığı vurgu, ‘Sevgilisine ilan-ı aşk ediyor’ dedirtti.


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