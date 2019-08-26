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  3. Hadise makyajsız halini paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay!

Hadise makyajsız halini paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay!

Hadise makyajsız halini paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay!

Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına 1 saatte 140 binden fazla beğeni geldi.

Paylaşımları ile dikkatleri çeken Hadise’nin Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

‘’Herkese iyi pazarlar’’ notu ile paylaştığı makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise daha önce de makyajsız fotoğraf paylaşmıştı.

YORUMA KAPATTI

Sosyal medya da sıkı takipçisi olan Hadise’nin bu fotoğrafının yorum kısmını kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

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